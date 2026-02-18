Una via per Padre Osvaldo da Boville per quasi 40 anni cappellano dell' ospedale Goretti
Padre Osvaldo da Boville, morto dopo aver servito come cappellano all’ospedale Goretti per quasi 40 anni, ha lasciato un segno importante nella comunità. La città di Latina intitolerà una strada in suo onore, riconoscendo il suo lungo impegno tra i degenti e il personale sanitario. Nel frattempo, si sta studiando una nuova viabilità tra via dell’Alloro e via delle Industrie a Latina Scalo, con tre possibili soluzioni che saranno valutate nelle prossime settimane. La scelta finale sarà comunicata a breve.
La decisione in commissione Toponomastica. Rinvio per il nome della nuova viabilità di Latina Scalo Sono le decisioni assunte in commissione Toponomastica il cui presidente, Roberto Belvisi, spiega come “la prima strada, una traversa di corso Matteotti, è stata intitolata al frate Don Osvaldo da Boville, figura storica della comunità locale essendo stato cappellano dell’ospedale Santa Maria Goretti per 37 anni, avendo svolto con dedizione e spirito di sacrificio il suo ruolo. La scelta dei commissari era sospesa tra via Bellinzona, che andava ad arricchire la toponomastica con nomi legati alle precedenti intitolazioni, e quella di Don Osvaldo: i commissari hanno accolto una vecchia petizione popolare portata avanti da Giuseppe Panico nel 2017 e quindi hanno deciso di approvare l’istruttoria odierna, che poi diverrà proposta di delibera pronta ad andare in Consiglio comunale per essere accolta”.🔗 Leggi su Latinatoday.it
