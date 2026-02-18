Il Comune ha deciso di trasformare l’area intorno al municipio, creando una piazza sopraelevata con alberi e arredi, perché vuole offrire uno spazio di incontro più vivace. La nuova piazza si estende sopra un anello carrabile che delimita l’area, rendendo più facile passeggiare e incontrarsi. Il progetto prevedere anche una pavimentazione moderna che si collega visivamente alla facciata del palazzo comunale, creando continuità tra edificio e spazio pubblico. I lavori stanno andando avanti rapidamente e presto questa zona diventerà un punto di ritrovo per i cittadini.

Un anello carrabile come perimetro, e la nuova piazza sopraelevata, con alberi, arredi e nuova pavimentazione, una sorta di ‘proseguimento’ della facciata del palazzo municipale, "sarà il nostro nuovo ‘luogo del vivere’". Eccole, dunque, le immagini del "nuovo" largo Europa, la piazza, oggi solo slargo e crocevia con strade e rotonda, davanti al municipio. Sono state presentate l’altra sera nel corso di un’assemblea all’auditorium Etty Hillesum, dal sindaco Lorenzo Fucci e dalla vice e assessore ai lavori pubblici Marta Cagni: una condivisione con i cittadini alla vigilia di una gara europea del valore di oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una piazza sopraelevata e alberi: "Sarà il nostro luogo di socialità"

