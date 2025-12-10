Nuova vita per Cascina Bruciata Appartamenti un ambulatorio e una piccola piazza per la socialità

Cascina Bruciata, situata a Novegro, sta per rinascere grazie a un intervento di riqualificazione che prevede la demolizione e la ricostruzione dello stabile. Dopo anni di abbandono, il progetto mira a creare nuovi appartamenti, un ambulatorio e una piazza per favorire la socialità, segnando un passo importante nel recupero dell’area.

Nuova vita per lo stabile dismesso. Nella frazione di Novegro sono partite le operazioni preliminari alla demolizione e ricostruzione di Cascina Bruciata che, dopo anni d'incuria e abbandono, si prepara finalmente a voltare pagina. L'edificio, di proprietà privata, ospiterà un insieme di appartamenti, oltre a un locale che, ceduto al Comune, diventerà un ambulatorio medico. Il tutto sarà corredato da una piccola piazza, per favorire socialità e aggregazione. "La riqualificazione della Cascina è un intervento che il territorio aspettava da tempo e che consentirà di sanare una ferita aperta da anni - osserva il sindaco Paolo Micheli -.