Un po’ di Olimpiadi Invernali a San Siro | cinque medaglie omaggiate prima di Milan-Como

Durante il riscaldamento di Milan-Como, sono stati ricordati cinque atleti che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La cerimonia ha coinvolto i vincitori, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali prima della partita. Tra loro ci sono stati campioni di sci e pattinaggio, che hanno portato a casa medaglie per l’Italia. La celebrazione si è svolta nello stadio di San Siro, con tutti i presenti che hanno applaudito gli atleti. La manifestazione ha aggiunto un tocco speciale alla giornata sportiva.

Non c'è solo Tom Brady sugli spalti di 'San Siro' per Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A. Questa sera, infatti, il Meazza accoglie anche alcuni grandi protagonisti azzurri reduci dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, capaci di regalare emozioni e medaglie all'Italia in un'edizione dei giochi invernali storica per i colori azzurri. In tribuna c'è Giovanni Franzoni, classe 2001 dello sci alpino, autore di una stagione straordinaria impreziosita dall'argento olimpico nella discesa libera conquistato sulla mitica pista "Stelvio" di Bormio.