Un Cesare Pavese inedito per Divergenze secondo editore nella classifica dell’osservatorio indipendente sulla qualità dell’editoria

Il nuovo libro su Cesare Pavese, pubblicato da Divergenze, è diventato il secondo titolo più venduto secondo l’osservatorio indipendente sulla qualità dell’editoria. La casa editrice ha scelto di presentare un testo inedito che offre un’interpretazione originale dell’opera del poeta, attirando l’attenzione di molti lettori. La pubblicazione arriva dopo altri saggi di successo, come “La (s)comparsa della madre” di Emilia Pietropaolo e “Ragazze selvagge” di Serena Vinci, rafforzando così la posizione dell’editore nel panorama dell’editoria di qualità.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Dopo i saggi “La (s)comparsa della madre” di Emilia Pietropaolo, “Ragazze selvagge” di Serena Vinci ed altre importanti pubblicazioni, la collana “Impronte”, diretta dalla scrittrice aretina Lucrezia Lombardo e dedicata alla saggistica femminile, dà alle stampe un testo innovativo su Cesare Pavese, interpretandone l’opera attraverso una chiave di lettura assolutamente originale. Con il saggio di Michela Mastantuno, “L’amante proibita”, difatti, l’editore Divergenze costruisce un’operazione unica: proporre al pubblico un Cesare Pavese inedito e nella cui poetica “la collina natale” diviene un’amante proibita, piuttosto che un rifugio o un’illusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un Cesare Pavese inedito per Divergenze, secondo editore nella classifica dell’osservatorio indipendente sulla qualità dell’editoria” Qualità dell’aria – VareseNews utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell’arVareseNews ha introdotto un nuovo sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, perché le polveri sottili sono aumentate nelle ultime settimane. Leggi anche: Fieg: "Spazio per misure in favore dell’editoria nella legge di Bilancio" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Visioni letterarie, a Lamezia Terme una serata dedicata a Cesare Pavese. Carteggio Carlo Grillo-Cesare Pavese (2)Per ricostruire la consistenza originaria del carteggio Carlo Grillo-Cesare Pavese, si devono sommare alle quattro lettere superstiti di Pavese le cinque prestate da Carlo a Lajolo e mai restituite. ilmonferrato.it Cesare Pavese "Il mestiere di vivere" facebook Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola. Cesare Pavese x.com