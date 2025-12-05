Fieg | Spazio per misure in favore dell’editoria nella legge di Bilancio
“Gli editori della FIEG guardano con grande attenzione ai lavori della Commissione Bilancio del Senato sul ddl Bilancio e confidano nella sensibilità delle forze politiche rispetto al ruolo strategico che i giornali rivestono per la vita democratica, culturale ed economica del Paese”. Così il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, si è espresso sull’avvio, la prossima settimana, delle votazioni degli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato. “In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nell’informazione, dalla crescente pressione sui ricavi e dall’aumento dei costi di produzione, è forte il rischio – ha affermato Riffeser – che il prossimo anno molti giornali siano costretti ad interventi di ristrutturazione, con inevitabili effetti sulla completezza dell’informazione e sull’occupazione: per evitare questo rischio, risulta essenziale potenziare gli strumenti di sostegno al settore messi in campo negli scorsi anni, così da poter continuare a garantire pluralismo, qualità dell’informazione e occupazione qualificata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
@follower La Fnsi denuncia tagli, precarietà e stipendi erosi dall’inflazione. La Fieg replica rivendicando investimenti e accuse di immobilismo al sindacato ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Fieg: "Spazio per misure in favore dell’editoria nella legge di Bilancio" - Il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti: "Confidiamo nella sensibilità delle forze politiche rispetto al ruolo strategico dei giornali" ... Scrive ilgiornale.it
Fieg: nella manovra di bilancio servono misure urgenti a sostegno dell’informazione di qualità - Il Consiglio generale della Federazione italiana editori giornali, riunitosi oggi 18 settembre, conferma il giudizio positivo sulla decisione di avviare in Parlamento il confronto per una nuova legge ... Secondo milanofinanza.it
Consiglio generale Fieg: bene la legge di sistema, ora nella manovra di Bilancio misure urgenti a sostegno dell’informazione di qualità - Il Consiglio ha ribadito che l’aggravarsi dello stato di crisi dell’informazione quotidiana e periodica esige misure urgenti per consentire alle imprese di superare le attuali difficoltà e ai ... Si legge su quotidiano.net
Editoria, Fieg: per contrastare la crisi dell’editoria servono misure nella manovra e una nuova legge settoriale - «L’aggravarsi della crisi dell’editoria rende indispensabili interventi urgenti» in quanto «l’informazione ricopre un ruolo primario nel funzionamento della democrazia ed esige quindi attenzione e ... Come scrive milanofinanza.it
Consiglio generale Fieg: bene la legge di sistema, ora nella manovra di Bilancio misure urgenti a sostegno dell'informazione di qualità - Il Consiglio generale della Federazione italiana editori giornali, riunitosi oggi, conferma il giudizio positivo sulla decisione di avviare in Parlamento il confronto per una nuova legge sul sistema ... Come scrive iltempo.it
Editori in allarme: nessun sostegno in manovra. Pronto un appello sui media - Un appello su siti e giornali per chiederne il ripristino Preoccupazione per l’assenza nel disegno di legge di ... Secondo primaonline.it