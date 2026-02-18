Sanremo 2026 nei testi delle canzoni è sempre notte e sempre amore | cosa raccontano davvero i brani in gara
Sanremo 2026 si svolge in un momento in cui i testi delle canzoni si concentrano spesso sul tema della notte e dell’amore, come dimostrano le scelte degli autori in questa edizione. La musica diventa un modo per affrontare i momenti di solitudine e le emozioni più profonde, spesso descrivendo scene di notte intensa e sentimenti appassionati. Gli artisti sanno bene che, ascoltando queste canzoni, il pubblico si riconosce in storie di introspezione e desiderio, che trovano spazio tra le note e le parole dei brani in gara.
A una prima lettura, almeno 14 testi su 30 contengono la parola «notte» (no, non sto contando Animali notturni di Malika Ayane che è una variazione sul tema e un bell’invito a non farci più addomesticare), e altri cinque o sei coinvolgono alcuni letti con diversi gradi di metafora: «Questo fottuto letto che non mi sembra fatto per due» (Chiello); «Scegli sempre quello che ti farà male e resti sola dentro un letto da rifare», dice Eddie Brock, che a differenza di Taylor Swift decide di non rovinare un’amicizia; «Lo so fumare a letto è un brutto vizio» riconosce Michele Bravi, che non dorme e si dà allo scrolling ossessivo (ti capiamo); «E mi piace che in un letto poi si fa la pace» è il messaggio di speranza di Elettra Lamborghini; «Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera» è la rimostranza di Samuray Jay, ricordando che «Tra noi sarà solamenteUna noche de sexo»: il pensiero torna al sesso&ibuprofene di aielliana memoria, il primo che ci ha ricordato che in un letto potevamo starci 15 ore di fila. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
