Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi mercoledì 18 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, mercoledì 18 febbraio, tutti gli italiani partecipano alle gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché diversi atleti italiani scendono in pista in discipline chiave. La giornata include le sfide di sci alpino, biathlon e pattinaggio di velocità, con orari precisi e dirette in TV e streaming. I tifosi italiani seguono con attenzione ogni momento, sperando in medaglie e successi importanti.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è il dodicesimo giorno di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca e significativa per i colori azzurri. L'Italia sarà infatti protagonista in otto finali che assegneranno medaglie, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in diverse discipline. Si va dallo slopestyle maschile di snowboard, spettacolare e imprevedibile, alle team sprint di sci di fondo, passando per la staffetta femminile di biathlon, lo slalom femminile di sci alpino, gli aerials femminili di sci freestyle e il short track, con la staffetta femminile e i 500 metri maschili.