Turismo una stagione decisiva

Il maltempo di quest’anno ha complicato la stagione turistica sulla Riviera romagnola, mettendo a rischio le prenotazioni per l’estate 2026. Le piogge frequenti hanno scoraggiato molti visitatori, lasciando alberghi e stabilimenti balneari con poche prenotazioni confermate. Ora, gli operatori si chiedono quali strategie adottare per attirare i turisti nelle prossime stagioni.

Sotto la pioggia si deve pensare adesso a cosa sarà della stagione estiva 2026 per la Riviera romagnola. Bisogna guardarci ora per non ritrovarsi come lo scorso anno alle prese con gli spettri di una crisi che ha colpito duro soprattutto nei mesi di luglio e agosto. I pienoni dei fine settimana, in Romagna, non sono serviti a compensare i vuoti registrati in alberghi e stabilimenti balneari durante la settimana. Il nuovo Osservatorio regionale sul turismo ha certificato nei primi 8 mesi dello scorso anno – quelli principali per il turismo – un aumento degli arrivi dell’1,6 per cento e presenze stabili, in calo solo dello 0,6 per cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

