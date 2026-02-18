Tuffo di Capodanno 2026 | consegnati 6.050 euro per il progetto ' ' Psiconcologia in corsia' '

Il Tuffo di Capodanno 2026 ha raccolto 6.050 euro per il progetto “Psiconcologia in corsia”. La somma è stata consegnata all’associazione Mattia Passante, che la destinerà al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino, dedicato ai pazienti con tumori cerebrali. Durante l’evento, decine di partecipanti si sono immersi nelle acque fredde per sostenere questa iniziativa. La donazione servirà a offrire supporto psicologico a pazienti e familiari, migliorando l’assistenza nei momenti più difficili. La prossima edizione si terrà il prossimo anno, con nuovi partecipanti.

Attivato presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Ospedale "Perrino" e dedicato ai pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e ai caregiver BRINDISI - Dal Tuffo di Capodanno alla solidarietà: consegnati 6.050 euro all'associazione Mattia Passante, per progetto "Psiconcologia in corsia" attivato presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Ospedale "Perrino" e dedicato ai pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e ai caregiver. L'edizione 2026 della goliardata tutto cuore resterà nella nostra storia: 586 partecipanti, nuovo record con donne, uomini, bambini, cittadini e amici arrivati anche dall'estero, tutti uniti dallo stesso spirito. Come noto, l'edizione 2026 del Tuffo di Capodanno ha fatto registrare numeri record: 586 iscritti, di cui 206 donne e 40 minori. Un risultato che conferma la manifestazione come la migliore di ... La cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi ha chiuso di fatto la XVI Edizione del Tuffo di Capodanno 2026 di Brindisi. Martedì 17 febbraio presso l'Hotel Nettuno a Brindisi la Cerimonia di Consegna dei fondi raccolti nella XVI Edizione.