Capodanno 2026 il tuffo nel Tevere dell' erede di Mister Ok

Il primo gennaio 2026, a Roma, si è svolta nuovamente la tradizione del tuffo nel Tevere, iniziata nel 1946. Ogni anno, a mezzogiorno, da ponte Cavour, Marco Fois, erede di Maurizio Palmulli, conosciuto come “Mister Ok”, ha immerso il suo gesto nel fiume. Un rito che rappresenta un momento di continuità e simbolismo per molti romani, mantenendo viva una consuetudine radicata nel tempo.

