Trovato morto l' ex calciatore del Novara Christian Jidayi

Christian Jidayi, ex calciatore del Novara, è stato trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna. La causa sembra essere un malore improvviso, che avrebbe colpito l’atleta ancora prima di arrivare all’ospedale. A pochi giorni dal suo 39° compleanno, Jidayi si trovava in città per motivi personali. La sua scomparsa ha sorpreso amici e tifosi, che ricordano il suo carattere solare e la passione per il calcio. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.

Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, invece è stato trovato morto nella notte fra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna. Nato ad Avellino nel 1987, Jidayi aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Cesena e a 19 anni era poi approdato nel Bellaria-Igea Marina, dove erano arrivati i primi gol. Inquadrato come terzino, era tornato al Cesena in Serie B, collezionando alcune presenze nel club bianconero prima di essere ceduto al Mantova nel 2008. A seguire ha indossato le maglie di Bassano, Novara, Lecco, Saint-Christophe Vallée d'Aoste. Nel 2013 in ritorno in Romagna con la maglia del Forlì, dove ha militato per due stagioni collezionando 44 presenza e un gol.🔗 Leggi su Novaratoday.it

