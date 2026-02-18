Troppo baccano fermi la festa E lui cerca di corrompere i militari
A Piadena Drizzona, un uomo ha insistito che la festa continuasse nonostante i rumori e le lamentele dei vicini. Quando i militari sono intervenuti per fermare i festeggiamenti, lui ha tentato di offrire soldi per evitarlo. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, tra cui alcuni bambini che giocavano nelle vicinanze.
PIADENA DRIZZONA (Cremona) "È la mia festa". Ed è il caso di dirlo, costi quel che costi. Anche una denuncia per istigazione alla corruzione. È accaduto a Piadena Drizzona domenica pomeriggio. I carabinieri di pattuglia della stazione locale, poco dopo le 14 transitando per il centro, si sono fermati all'altezza dell'abitazione di un 37enne: diverse persone stavano mangiando e bevendo in cortile e la musica era decisamente troppo alta. I carabinieri, scesi dall'auto, hanno chiesto del padrone di casa e l'hanno identificato, quindi lo hanno invitato ad abbassare il volume, visto che arrecava danno e disturbo ai vicini.
