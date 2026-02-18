tra kiev e mosca permangono forti divergenze afferma volodymyr zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj ha annunciato che le differenze tra Kiev e Mosca persistono dopo due giorni di negoziati a Ginevra. La causa principale sta nelle divergenze su questioni fondamentali, che ancora ostacolano un accordo tra i due paesi. Zelenskyj ha sottolineato che le discussioni sono state difficili e che le parti non hanno ancora trovato un punto di incontro. La mediazione degli Stati Uniti ha tentato di facilitare il dialogo, ma le tensioni restano alte. La situazione rimane incerta, mentre i colloqui continuano.

“Permangono le divergenze sulle questioni sensibili dei territori e della centrale nucleare di Zaporižžja”, occupata dall’esercito russo, ha precisato Zelenskyj, dopo aver ricevuto un resoconto dalla delegazione ucraina. I negoziati tra le delegazioni di Kiev, Mosca e Washington si sono conclusi la mattina del 18 febbraio. I colloqui sono stati suddivisi in due gruppi di lavoro: uno sugli aspetti politici e l’altro sugli aspetti militari. Per quanto riguarda gli aspetti militari, Zelenskyj ha affermato che le parti hanno raggiunto un accordo su “quasi tutti i punti” relativi all’attuazione e al monitoraggio di un futuro cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

