Tour dell' acqua | Catania tra terme e sotterranei

Il Tour dell'acqua si svolge a Catania, dove il fiume Amenano ha inciso il suo percorso tra terme antiche e passaggi sotterranei. La causa di questa iniziativa è la voglia di scoprire i segreti nascosti sotto la città, tra cunicoli, sorgenti e resti romani. I visitatori camminano tra ambienti freschi e umidi, attraversando le antiche strutture che testimoniano il passato idrico di Catania. Questo percorso permette di vedere da vicino come l’acqua ha plasmato la storia locale e il suo territorio. La visita si conclude in uno degli angoli più suggestivi del centro storico.

Tour tra terme, sotterranei e angoli nascosti di catania sulle tracce del fiume Amenano, un viaggio unico per esplorare la Catania sotterranea tra antiche terme romane, cunicoli, sorgenti nascoste e monumenti legati all'acqua. Un percorso suggestivo che ti condurrà nel cuore della città antica, dove l'Amenano — un tempo corso d'acqua vitale per tutta Catania — scorreva libero prima di essere seppellito dalla colata lavica del 1669. Oggi il fiume è un "fantasma" silenzioso sotto le strade della città, visibile solo in pochi punti: scoprirlo sarà come attraversare secoli di storia. Durante il tour visiteremo diversi siti sotterranei e termali, tra cui le Terme Achilliane, le Terme della Rotonda, le Terme dell'Indirizzo e il Teatro antico greco-romano.