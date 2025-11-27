Noemi Bocchi e Francesco Totti indagati parla la madre di Ilary Blasi | Isabel era stata male

Il prossimo 1 dicembre 2025 il gip deciderà se archiviare oppure portare avanti la vicenda che ha per protagonisti Francesco Totti e Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato da sola in casa Isabel, la figlia minore dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. Nel frattempo spuntano nuove testimonianze. Prima fra tutte quella di Daniela Serafini, la madre di Ilary. Sarebbe stata infatti lei, come svelato da Repubblica, ad allertare le forze dell’ordine la notte del 23 maggio 2023. Le parole della madre di Ilary Blasi. La madre di Ilary Blasi ha raccontato di aver chiamato i carabinieri quella notte perché in passato Isabel Totti aveva avuto una crisi respiratoria, dunque era preoccupata per la sua salute, sapendola da sola in casa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Noemi Bocchi e Francesco Totti indagati, parla la madre di Ilary Blasi: “Isabel era stata male”

