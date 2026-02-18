Tonnarelli guarda avanti | Non ci sono divisioni saremo leali a Tittarelli

Tonnarelli ha espresso il suo supporto a Tittarelli, dopo averlo incontrato ieri per congratularsi con lui. La decisione deriva dalla volontà di lavorare insieme per migliorare la città, anche se il metodo scelto dal centrosinistra differisce dal loro. Tonnarelli ha ribadito che non ci sono divisioni tra loro e che la lealtà al progetto comune rimane centrale.

"Mi sono congratulato con Tittarelli. Il centrosinistra lo sostiene, noi avremmo usato un metodo diverso ma non c'è divisione, l'obiettivo è rendere la città migliore". Andrea Tonnarelli, classe '88, parla a tutto tondo dell'esito del "conclave" che a sinistra ha scelto come candidato sindaco Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti, di cui Tonnarelli era lo sfidante. Avvocato, cosa pensa dell'esito del conclave? "La nostra candidatura incarnava un progetto di Strada Comune, Avs e M5S. Enucleavamo una serie di temi per dare un'alternativa al centrodestra. Avremmo preferito confrontarci con la città, la contrapposizione era tra progetti, non tra nomi.