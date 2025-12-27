Inter News 24 De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dopo Inter e Atalanta e difende il percorso della squadra alla vigilia della sfida dell’Olimpico. A due giorni dalla sfida contro la Roma, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul momento della sua squadra. Il tecnico ha voluto separare con chiarezza le prestazioni dai risultati, ribadendo fiducia nel lavoro svolto. ANALISI DELLE ULTIME GARE – «Contro Inter e Atalanta sono state buone prestazioni ma due prestazioni diverse». De Rossi sottolinea come il Genoa abbia mostrato segnali incoraggianti anche contro avversari di alto livello come Inter e Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Rossi guarda avanti per il suo Genoa: «Buone prestazioni ma non ci abbattiamo»

