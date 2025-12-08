Lukaku Napoli buone notizie per quanto riguarda il belga | ecco quando il giocatore dovrebbe ritornare in panchina

Lukaku Napoli: il gigante belga pronto a guidare il rilancio azzurro in Champions. Il giocatore dovrebbe rientrare a disposizione contro il Benfica Il Napoli continua il suo momento positivo, con una striscia di vittorie che ha rilanciato le ambizioni della squadra partenopea. Massimo Ugolini, in diretta a Sky Sport, ha analizzato lo stato di forma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lukaku napoli buone notizie per quanto riguarda il belga ecco quando il giocatore dovrebbe ritornare in panchina

© Calcionews24.com - Lukaku Napoli, buone notizie per quanto riguarda il belga: ecco quando il giocatore dovrebbe ritornare in panchina

lukaku napoli buone notizieBuone notizie: Meret e Lukaku verso il rientro - Buone notizie: Meret e Lukaku verso il rientro Il quadro degli infortuni in casa Napoli resta complicato, ma all’orizzonte cominciano a intravedersi ... Lo riporta forzazzurri.net

