Dopo gli eventi esplosivi della seconda stagione, il night agent Peter Sutherland ha il compito di rintracciare un giovane analista del FinCEN fuggito a Istanbul con informazioni governative riservate dopo aver ucciso il suo supervisore. Nel corso degli eventi successivi, Peter indaga su una rete di riciclaggio di denaro cercando di sfuggire ai sicari al soldo dell'organizzazione. Il suo percorso si incrocia con quello di una instancabile giornalista. Lavorando insieme, i due portano alla luce segreti nascosti e vecchie rivalità in grado di far crollare il governo e mettere in pericolo le loro vite.🔗 Leggi su Today.it

The Night Agent 3: la data di uscita e tutte le anticipazioniLa serie The Night Agent ha debuttato con successo su Netflix, arrivando alla seconda stagione a gennaio 2025.

