Test F1 Sakhir 2026 oggi | orari 18 febbraio tv programma streaming

Il test di F1 a Sakhir è iniziato oggi, giovedì 18 febbraio, dopo che le squadre hanno preparato le vetture per la prima sessione di prove della stagione 2026. Sul circuito in Bahrain, i piloti hanno già messo alla prova le monoposto, concentrandosi sui tempi e sulle performance. La giornata si svolge con orari ben precisi, trasmessi in diretta su diverse piattaforme di streaming e in televisione.

Oggi, giovedì 18 febbraio, prima giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Come era accaduto già la scorsa settimana, il giorno di lavoro per i team sarà suddiviso in due: dalle 08:00 alle 12:00 italiane per la sessione diurna; dalle 13:00 alle 17:00 per la sessione serale, in modo da consentire la pausa pranzo a tutti. Stando a quanto si è notato nelle prove fin qui andate in scena, il livello espresso dalle varie monoposto è molto diverso e si fa fatica a stabilire i rapporti di forza. Ciò dipende dalla differente introduzione di materiale nuovo sulle monoposto, considerando il cambio importante che c’è stato dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

