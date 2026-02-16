Terni nuova giunta a guida Stefano Bandecchi | a Palazzo Bazzani l’incontro decisivo GLI AGGIORNAMENTI

Stefano Bandecchi ha convocato i consiglieri comunali a Palazzo Bazzani per formare la nuova giunta, dopo aver ottenuto il via libera dal Consiglio comunale. La riunione, prevista alle 18 di oggi, segna il primo passo ufficiale verso la composizione del nuovo team di governo a Terni, con l’obiettivo di definire i nomi e le deleghe.

Inizia la settimana decisiva per l'amministrazione a guida Stefano Bandecchi. Il sindaco ha infatti convocato i consiglieri comunali a Palazzo Bazzani (ore 18) per condividere con la maggioranza la composizione della nuova giunta. Non un azzeramento, come inizialmente annunciato, ma un vero e proprio rimpasto che vede le conferme di Alessandra Salinetti e Michela Bordoni. A completare l'esecutivo la professoressa Tiziana Laudadio, l'amministratore delegato della Ternana Women Paolo Tagliavento (in pole per il ruolo di vicesindaco) e i presidenti delle aziende municipalizzate Gabriele Ghione (Asm) e Alessandro Virili (FarmaciAterni).

Questa mattina a Palazzo Bazzani si è tenuto un incontro tra i consiglieri di maggioranza di Alternativa popolare.

