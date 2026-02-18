Tenta di rapire una bimba di un anno al supermercato l'uomo risponde al giudice | chiesta la perizia psichiatrica

Un 47enne ha cercato di rapire un bimba di un anno all'uscita di un supermercato di Bergamo. La sua avvocata ha chiesto di svolgere una perizia psichiatrica per accertare le condizioni mentali dell'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.

Tenta di rapire una bimba al supermercato dalle braccia della madre. I genitori: «Siamo scossi e abbiamo avuto paura»Ha tentato di strapparla dalle mani della mamma con violenza. In pochissimi, concitati, attimi. Sono le 13 del 14 febbraio quando le telecamere puntate davanti alle porte scorrevoli ... ilmattino.it

Una persona tenta di rapire un bambino. Automaticamente si pensa che possa avere precedenti psichiatrici. Così si alimentano pregiudizi e stigma nei confronti di milioni di persone e delle loro famiglie con problemi di #salutementale. x.com