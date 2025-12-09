Lungo corto o con riga laterale il ciuffo a tendina incornicia il volto e impreziosice diversi tagli di capelli Più o meno lungo ecco come sfoggiarlo
N on è la classica frangia, ma un buon compromesso: è una via di mezzo che incornicia (e unisce) volto e capelli. Il ciuffo a tendina è un classico senza tempo per impreziosire ogni taglio, ma anche per incorniciare il viso in maniera soft e naturale. Infatti, e nfatizza gli zigomi, sottolinea lo sguardo rendendolo magnetico, addolcisce i lineamenti e crea un effetto casual chic, sempre. Ecco come calibrarlo al meglio. Demi Moore, il ritorno della frangia (firmata Gucci) come ai tempi di “Striptease” X Leggi anche › Bunny Bangs: la frangia per l’inverno che sta bene a tutte › Frangia: lunga, corta o riccia, tutte le tipologie e a chi stanno bene Ciuffo a tendina lungo: come farlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
