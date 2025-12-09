Lungo corto o con riga laterale il ciuffo a tendina incornicia il volto e impreziosice diversi tagli di capelli Più o meno lungo ecco come sfoggiarlo

Iodonna.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N on è la classica frangia, ma un buon compromesso: è una via di mezzo che incornicia (e unisce) volto e capelli. Il ciuffo a tendina è un classico senza tempo per impreziosire ogni taglio, ma anche per incorniciare il viso in maniera soft e naturale. Infatti, e nfatizza gli zigomi, sottolinea lo sguardo rendendolo magnetico, addolcisce i lineamenti e crea un effetto casual chic, sempre. Ecco come calibrarlo al meglio. Demi Moore, il ritorno della frangia (firmata Gucci) come ai tempi di “Striptease” X Leggi anche › Bunny Bangs: la frangia per l’inverno che sta bene a tutte › Frangia: lunga, corta o riccia, tutte le tipologie e a chi stanno bene Ciuffo a tendina lungo: come farlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

lungo corto o con riga laterale il ciuffo a tendina incornicia il volto e impreziosice diversi tagli di capelli pi249 o meno lungo ecco come sfoggiarlo

© Iodonna.it - Lungo, corto o con riga laterale, il ciuffo a tendina incornicia il volto e impreziosice diversi tagli di capelli. Più o meno lungo, ecco come sfoggiarlo

Doppia personalità, massima versatilità: il bob coreano 2-in-1 è il taglio che si trasforma da corto a lungo e viceversa, a seconda dello styling

Taglio shag corto, medio, lungo: idee con effetto spettinato

Lungo o corto, in sfumature di blu, cammello e nero. L'eterno capospalla con gli alamari torna alla ribalta. Per fashioniste di ogni età pronte a salpare con stile 

lungo corto riga lateraleCiuffo a tendina: lungo, corto o con riga laterale, come farlo - Lungo, corto o con riga laterale, il ciuffo a tendina incornicia il volto e impreziosice diversi tagli di capelli. Da iodonna.it