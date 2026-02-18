Nel 2025, il tasso fisso sui mutui ha guadagnato terreno rispetto al variabile, portando a una diminuzione delle richieste di surroga. Questa svolta si è verificata perché molte famiglie preferiscono ora pagare rate più sicure, invece di rischiare variazioni improvvise. Di conseguenza, le banche registrano meno pratiche di cambio di mutuo, con un calo del 20% rispetto all’anno scorso.

Negli ultimi mesi del 2025 il mercato dei mutui ha subito un netto cambiamento rispetto agli ultimi anni. È finita la spinta delle surroghe, data dai tassi di interesse molto alti tra il 2022 e il 2024 e dal repentino abbassamento recente del costo del denaro. Le banche sono tornate a concedere mutui soprattutto per l’acquisto della prima e della seconda casa. Crescono i giovani under 36 che si intestano un mutuo, e il tasso fisso continua a dominare quasi completamente il mercato, con una quota del 91% del totale, nonostante al momento gli interessi sui mutui a tasso variabile siano molto più convenienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tasso fisso del mutuo vince sul variabile, crollano le surroghe: cosa cambia

