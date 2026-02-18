Tasso fisso del mutuo vince sul variabile crollano le surroghe | cosa cambia
Nel 2025, il tasso fisso sui mutui ha guadagnato terreno rispetto al variabile, portando a una diminuzione delle richieste di surroga. Questa svolta si è verificata perché molte famiglie preferiscono ora pagare rate più sicure, invece di rischiare variazioni improvvise. Di conseguenza, le banche registrano meno pratiche di cambio di mutuo, con un calo del 20% rispetto all’anno scorso.
Negli ultimi mesi del 2025 il mercato dei mutui ha subito un netto cambiamento rispetto agli ultimi anni. È finita la spinta delle surroghe, data dai tassi di interesse molto alti tra il 2022 e il 2024 e dal repentino abbassamento recente del costo del denaro. Le banche sono tornate a concedere mutui soprattutto per l’acquisto della prima e della seconda casa. Crescono i giovani under 36 che si intestano un mutuo, e il tasso fisso continua a dominare quasi completamente il mercato, con una quota del 91% del totale, nonostante al momento gli interessi sui mutui a tasso variabile siano molto più convenienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabileLa BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, consolidando la fase di stabilità iniziata nel 2024.
Mutui in Emilia-Romagna, meglio il tasso fisso o variabile? Ecco quali sono le città più careIn Emilia-Romagna, scegliere tra un mutuo a tasso fisso o variabile dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato e le città di riferimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 3 offerte di mutuo seconda casa a febbraio 2026; Tassi BCE fermi al 2%: cosa cambia per i mutui; Bussola Mutui Q4 2025: Il paradosso dello spread zero e la riscossa generazionale del fisso; Le soluzioni per mutuo tasso fisso a febbraio 2026.
Mutui, CRIF: Continua crescita erogazioni ma aumento costo tasso fisso rischia di rallentare la corsa(Teleborsa) - Nel 2025 la domanda di nuovi mutui e surroghe è cresciuta del +12%, con le erogazioni rilevate da Banca d'Italia che si attestano al +32,8% nei primi 9 mesi dell'anno. Al contempo, nel q ... finanza.repubblica.it
Le migliori offerte di mutuo surroga a febbraio 2026La surroga permette di trasferire il mutuo a costo zero per ottenere condizioni migliori. Scopri le migliori offerte di mutuo surroga a febbraio 2026. mutuionline.it
Quando il lavoro nei campi è il tuo pane quotidiano, hai bisogno di un trattore che non ti deluda mai. Con l'esclusivo tasso fisso al 1,99%, New Holland è pronto a sostenerti a tutto campo. Approfittane oggi stesso, l'offerta scade il 31 marzo: https://nh.tinyc. facebook