Tare l’ha combinata grossa furia Allegri | ha già fatto le valigie

Max Allegri si è arrabbiato con Tare perché il suo obiettivo di rafforzare la difesa del Milan sta svanendo. La causa è la decisione di Tare di andarsene, che ha già fatto le valigie. Allegri, visibilmente deluso, ha espresso la sua frustrazione durante una riunione con i dirigenti.

Il Milan ha trovato l’accordo con Mike Maignan fino al 2030.

