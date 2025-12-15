Svendita della Gedi indovinate con chi se la prendono i giornalisti di Repubblica? Giorgia Meloni…

L'articolo analizza le recenti tensioni tra i giornalisti di “Repubblica” e Giorgia Meloni, emerse in occasione di un intervento della premier a Atreju. Si evidenziano le polemiche e i commenti che hanno caratterizzato il dibattito, commentando anche le insinuazioni sulla percezione delle diverse culture politiche e sociali coinvolte.

Ieri, dal palco di Atreju, Giorgia Meloni aveva pizzicato un po' quella sinistra radical-chic dal pensiero snob che dimentica i tortelli e le braciole assunte in quantità industriali alle Feste dell'Unità per dileggiare la festa della destra di Castel Sant'Angelo, dove peraltro si mangiava molto meglio. Senza non fare nomi, Michele Serra, che in piena crisi di identità della sinistra, e di " Repubblica ", che rischia di finire nelle mani di un rozzo armatore greco, si era scagliato contro Atreju paragonandola a un'ammucchiata. Meloni lo ha citato definendolo "guru della sinistra che su uno dei soliti quotidiani ha scritto un raffinato articolo dal titolo: 'Avanti, c'è posto' definendo questa manifestazione un'ammucchiata". Sciopero contro la «svendita» del gruppo editoriale: chiesto stop allo smantellamento di Gedi e garanzie su lavoro, futuro delle testate e pluralismo dell'informazione