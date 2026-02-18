Sulle Ande l’omaggio senza tempo alla Pacha Mama

Da lanazione.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Brilli ha visitato le Ande e ha scoperto come alcune comunità locali onorano la Pacha Mama, la Madre Terra, attraverso tradizioni antiche. Durante i suoi spostamenti, ha osservato come queste popolazioni coltivano il rispetto per l’ambiente, rendendo omaggio alla Terra con cerimonie che si tramandano da generazioni. Un esempio concreto è la celebrazione annuale in cui si offrono cibi e fiori per ringraziare la natura dei suoi doni.

Nei suoi viaggi il prof Brilli ha incontrato alcune popolazioni che mettono in primo piano la cura dell’ambiente e ringraziano la Terra per i doni ricevuti. Un esempio che dovrebbero seguire i Paesi che si comportano in modo ben diverso. In Bolivia, sull’altopiano vicino al Salar de Uyuni, l’insegnante ha assistito a una cerimonia particolare: il banchetto offerto alla Pacha Mama dagli indios di Rodeo: "Vivono a 4 mila metri e tutti si interessano alla buona riuscita delle attività quotidiane. Dalla cattura e dalla tosatura della vicuña, la vigogna che fornisce lana pregiata, fino alla mietitura della quinoa, uno degli alimenti principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sulle ande l8217omaggio senza tempo alla pacha mama
© Lanazione.it - Sulle Ande l’omaggio senza tempo alla Pacha Mama

Riparte il Mama’s. Omaggio alla VanoniRiparte il Mama’s, dedicato all’omaggio alla Vanoni.

"Maria Callas, la Madame", a teatro l'omaggio danzato a un'icona senza tempoLa Lyric Dance Company rende omaggio a Maria Callas con uno spettacolo di danza intitolato

Huyen and De are always trying their best every day to provide Maya with a better life.

Video Huyen and De are always trying their best every day to provide Maya with a better life.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sulle Ande l’omaggio senza tempo alla Pacha Mama.