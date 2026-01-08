Riparte il Mama’s Omaggio alla Vanoni
Riparte il Mama’s, dedicato all’omaggio alla Vanoni. Dopo l’avvio di ottobre, la seconda parte della 33esima stagione del circolo Arci Mama’s Club di Ravenna prosegue con eventi musicali intimi e raccolti. Uno spazio diverso dal solito, ideale per ascoltare musica da vicino e vivere l’esperienza con attenzione. Un’occasione per apprezzare le interpretazioni di artisti che rendono omaggio a grandi icone della canzone italiana.
Così com’era cominciata in ottobre, prosegue ‘a tutta musica’ anche la seconda parte della 33esima stagione del circolo Arci Mama’s Club di Ravenna: uno spazio diverso dal solito, intimo e raccolto, dove la musica può essere vissuta da vicino e le parole trovano un pubblico attento. Due le serate in programma con inizio alle 21.30 (apertura cancelli alle 20.30, info 331-9118800): quella del venerdì a cura di Valeria Nonni, e quella del sabato affidata a un team formato da Gianni Arfelli, Marco Pierfederici e Marco Zanotti. Il 16 maggio ci sarà l’inevitabile omaggio, a cura del duo Lisa Manara (voce) e Aldo Betto (chitarra), a Ornella Vanoni, scomparsa di recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Morte Ornella Vanoni, Inter e Milan si uniscono in un abbraccio: l’omaggio dei due club alla cantante durante il derby
Leggi anche: Ornella Vanoni, l'omaggio (commosso) del reparto audio di Che Tempo Che Fa: "Da oggi questo sarà il microfono Vanoni"
Canzone di Natale 2025: Radio Deejay omaggia Ornella Vanoni con La voglia, la pazzia
Feste finite Si riparte più carichi di prima! L'Epifania si è portata via i panettoni, ma non la mia voglia di spadellare per voi. Inauguro questa nuova cover per accompagnarvi tra i fornelli ogni giorno. Qual è il primo piatto che cucinerete oggi #StatusMa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.