Riparte il Mama’s Omaggio alla Vanoni

Riparte il Mama’s, dedicato all’omaggio alla Vanoni. Dopo l’avvio di ottobre, la seconda parte della 33esima stagione del circolo Arci Mama’s Club di Ravenna prosegue con eventi musicali intimi e raccolti. Uno spazio diverso dal solito, ideale per ascoltare musica da vicino e vivere l’esperienza con attenzione. Un’occasione per apprezzare le interpretazioni di artisti che rendono omaggio a grandi icone della canzone italiana.

Così com’era cominciata in ottobre, prosegue ‘a tutta musica’ anche la seconda parte della 33esima stagione del circolo Arci Mama’s Club di Ravenna: uno spazio diverso dal solito, intimo e raccolto, dove la musica può essere vissuta da vicino e le parole trovano un pubblico attento. Due le serate in programma con inizio alle 21.30 (apertura cancelli alle 20.30, info 331-9118800): quella del venerdì a cura di Valeria Nonni, e quella del sabato affidata a un team formato da Gianni Arfelli, Marco Pierfederici e Marco Zanotti. Il 16 maggio ci sarà l’inevitabile omaggio, a cura del duo Lisa Manara (voce) e Aldo Betto (chitarra), a Ornella Vanoni, scomparsa di recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

