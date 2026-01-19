Stona, al secolo Massimo Bertinieri, presenta il suo nuovo singolo “Altaluna (Single edit)”. Con un percorso che include collaborazioni con figure come Guido Guglielminetti, il cantante continua a esplorare temi di introspezione e crescita personale. Nel 2025 ha pubblicato l’album “Ci faremo bastare i ricordi”. La musica di Stona si distingue per la sua sobrietà e sincerità, offrendo un ascolto autentico e riflessivo.

“ Altaluna (Single edit) ” è il nuovo singolo di Stona, nome d’arte di Massimo Bertinieri. Il cantante, che ha collaborato in passato con Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore di Francesco De Gregori, ha pubblicato nel 2025 “Ci faremo bastare i ricordi”. L’album, prodotto da Lorenzo Morra, tratta argomenti molto attuali mantenendo la cifra stilistica di Stona. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato Stona in questa intervista sull’origine del singolo e i suoi progetti futuri. Intervista al cantante Stona. “ Altaluna (Single edit) ” è disponibile, in radio e in digitale, dal 23 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stona presenta il singolo ‘Altaluna (Single edit)’: “Ognuno di noi ha errori e decisioni sbagliate alle spalle. La musica è la più grande cura”

Leggi anche: Uno degli ultimi fenomeni sui social coinvolge il rapporto che ognuno di noi ha con il cibo

Leggi anche: Francia, dieci anni dopo gli attentati di Parigi: il Paese che non ha più smesso di guardarsi alle spalle

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

"La vita è una canzone: a volte stona, ma quando prende la nota giusta ti entra nel cuore" Oggi, 18 gennaio, Iva Zanicchi compie 86 anni! Voce potente, personalità travolgente e una carriera che ha segnato la musica italiana, con successi indimenticabili e tre facebook