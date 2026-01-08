Chi sono tutti gli ex di Stefania Orlando | i matrimoni con Roncato e Gianlorenzi e la storia con Marco Zechini

Stefania Orlando, nota figura dello spettacolo italiano, ha avuto diverse relazioni importanti nel corso degli anni. Tra le sue storie più note, i matrimoni con Roncato e Gianlorenzi e la relazione con Marco Zechini, conclusa nel 2023. Attualmente, Stefania è tornata single, continuando a seguire con attenzione il suo percorso personale e professionale.

Stefania Orlando è da poco ritornata single a seguito della fine della storia con l’ex Marco Zechini, al quale era legata dal 2023. Oggi l’ex “vippona” sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14.05 su Raiuno. Risalgono al 2023 le prime immagini che ritraggono il volto tv al fianco dell’avvocato Marco Zechini avvocato sette anni più giovane di lei. I due si erano conosciuti al compleanno di Matilde Brandi, quando era reduce dalla separazione dall’ex marito, Simone Gianlorenzi: “ Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa, ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni “, aveva raccontato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

