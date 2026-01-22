Uisp ComeTe il progetto di autodifesa in rosa

Uisp ComeTe è un progetto di autodifesa dedicato alle donne, promosso da Uisp Modena con il patrocinio del Comune di Modena e del Siulp. L'iniziativa si inserisce nel percorso di promozione del benessere, della sicurezza e dell'empowerment femminile, valorizzando i valori di inclusione e solidarietà. Grazie alla collaborazione con Donne e Giustizia e Coop Alleanza 3, l'obiettivo è offrire strumenti pratici e concreti per la difesa personale in un contesto di rispetto

Seguendo i propri valori e un'attenzione al lato sociale del benessere e dell'attività fisica che l'ha sempre contraddistinta, anche quest'anno Uisp Modena ha organizzato, grazie anche al patrocinio del Comune di Modena e del Siulp, con l'appoggio di Donne e Giustizia e Coop Alleanza 3.0, un percorso di autodifesa e consapevolezza tutto declinato al femminile, dal titolo " ComeTe ". "Il progetto è partito in novembre – raccontano i responsabili Uisp per l'area Benessere – e nasce per dare consapevolezza alle ragazze e alle donne su come potersi proteggere attraverso un percorso motorio di sicurezza.

