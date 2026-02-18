Spara dei colpi contro una telecamera di un’abitazione privata

L'indagine delle forze dell'ordine si è svolta nell'ambito di un'attività di controllo sulla regolare detenzione delle armi da fuoco. Ecco le irregolarità riscontrate nel territorio di Malè Proseguono i controlli delle forze dell’ordine sulla regolare detenzione delle armi da fuoco nel territorio comunale di Malè. Nell’ambito di questa attività, i carabinieri hanno identificato un uomo ritenuto responsabile di aver sparato alcuni colpi a una telecamera di videosorveglianza di una casa privata. La vicenda risale al periodo di Capodanno; una volta scoperto il fatto, per lui sono scattati il ritiro d’urgenza delle armi custodite e del titolo abilitativo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Spara sette colpi di pistola contro il buttafuori du una discoteca: il video del tentato omicidio

Leggi anche: Spara contro un’abitazione a Elce . Minorenne fermato dalla polizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio; Furto alla Asl a Magliana: guardia giurata spara contro i ladri; Litiga con i vicini e spara 8 colpi, feriti padre e figlio: arrestato 57enne; Brugherio, lite tra vicini degenera: uno spara e manda gli altri due in ospedale in codice rosso.

Spara in aria e mette in fuga i ladri. Uno muore contro la recinzioneÈ morto nel campo accanto alla villa dove aveva tentato di entrare, per uno dei colpi della notte. E’ morto ... quotidiano.net

Spara nel cortile di un condominio contro padre e figlio, 26enne in pericolo di vita: arrestato un uomoUna lite in un condominio a Brugherio (Monza e Brianza) è degenerata: un uomo ha sparato contro un 50enne e un 26enne, padre e figlio ... fanpage.it

È il 20 ottobre 2024 quando alla Stazione di Verona Porta Nuova un agente della Polizia ferroviaria spara tre colpi contro Moussa Diarra, 26enne maliano. Il giovane morirà poco dopo. In un video, estratto da una chat interna e diffuso su Instagram dalla sen facebook

Notte di tensione a Rozzol: colpi in aria, scacciacani sequestrata e fuga di un giovane dopo l’intervento dei Carabinieri. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inevidenza x.com