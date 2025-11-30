Spara contro un’abitazione a Elce Minorenne fermato dalla polizia

Gli episodi potrebbero essere collegati, ma saranno le indagini a stabilirlo. Intanto, la polizia ha individuato e denunciato un 15enne, ritenuto responsabile di aver sparato da un’abitazione a Elce, con un fucile da softair. Il giovane era stato visto sparare da una casa in direzione della strada da un vicino che ha chiamato la polizia. Gli investigatori della squadra mobile, nell’appartamento indicato, hanno trovato tre minorenni e li hanno identificato. Uno di loro, dopo aver confermato di aver sparato alcuni colpi dalla finestra dell’abitazione, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 5 fucili e 2 pistole da softair, 11 caricatori e migliaia di pallini di vario calibro e colore, che sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

