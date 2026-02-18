Sognava di arruolarsi nell' Arma il 20enne Ignazio Cortese muore investito da un carabiniere

Ignazio Cortese, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale causato da un carabiniere durante un controllo sulla statale 113 a Buonfornello. Il giovane, che aveva partecipato a un concorso per entrare nell’Arma, si trovava come passeggero nell’auto fermata dalla pattuglia. Mentre l’auto ripartiva, è stato investito da uno dei militari. La tragedia si è consumata alle prime ore del mattino, lasciando sgomenta la comunità locale. La scientifica sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Aveva partecipato al concorso per diventare carabiniere Ignazio Cortese, 20 anni, morto oggi alle 3 del mattino in un incidente stradale lungo la statale 113 all’altezza di Buonfornello nel Palermitano dopo che l’auto, sulla quale viaggiava come passeggero, era stata fermata da una pattuglia dell’Arma per un controllo. Cortese e il suo amico, sulla Panda ferma nella corsia di emergenza, avevano appena consegnato i documenti a un carabiniere che stava andando verso l'auto di servizio per fare i controlli via radio quando una Mercedes guidata, ironia della sorte, da un altro carabiniere di 26 anni che stava rientrando a casa dopo il servizio, è andata a sbattere sulla Panda che si è accartocciata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

