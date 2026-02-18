Smart glasses nei ristoranti USA | riprese nascoste e privacy a rischio il dibattito si estende all’Italia

Gli smart glasses di Meta, i Ray-Ban Meta Display, sono al centro di un nuovo problema: sono stati usati per riprendere nascosti i clienti nei ristoranti negli Stati Uniti, mettendo a rischio la privacy. Questo fatto ha acceso un acceso dibattito tra i ristoratori, che temono abusi e violazioni della riservatezza. Ora, anche in Italia, si discute se questa tecnologia possa diventare un nuovo modo di spiare senza permesso. Nei locali americani, alcuni clienti hanno scoperto di essere filmati senza saperlo, alimentando le preoccupazioni.

Smart Glasses nei Ristoranti: la Nuova Sfida per la Privacy tra Consumo e Tecnologia. Una crescente ondata di preoccupazione si diffonde tra i ristoratori americani, e ora si estende potenzialmente anche in Italia, a causa dell’utilizzo sempre più diffuso degli smart glasses di Meta, i Ray-Ban Meta Display. Questi dispositivi, apparentemente innocui, sollevano delicate questioni sulla privacy e sul consenso, con ripercussioni dirette sul mondo della ristorazione e sulla percezione dei consumatori. La Viralità del Disagio: Quando il Cliente Diventa Videomaker. La vicenda ha preso piede a febbraio 2026 con la diffusione di un video su TikTok che mostrava Tom Wong, proprietario di un ristorante a Manhattan, ripreso di nascosto da una cliente mentre lavorava.🔗 Leggi su Ameve.eu iPhone pieghevole, smart glasses (e non solo): le novità Apple più attese per il 2026Nel 2026, Apple si prepara a sorprendere il mercato con novità rivoluzionarie, tra cui un iPhone pieghevole e smart glasses, oltre a numerosi altri prodotti innovativi. Meta Smart Glasses da 300€ diventano gratis: ecco come riceverli subitoScopri come ottenere gratuitamente i Meta Smart Glasses, del valore di oltre 300 dollari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Abbiamo un problema tra i ristoranti e i nuovi occhiali di Meta?. Abbiamo un problema tra i ristoranti e i nuovi occhiali di Meta?Negli Stati Uniti i nuovi smart glasses di Meta sono irriconoscibili e stanno uscendo molti filmati senza consenso. I ristoratori non sanno che pensarne. dissapore.com Utilizzo degli smart glasses in azienda: innovazione o controllo occulto?Smart glasses, l’ennesima promessa della tecnologia applicata che può trasformarsi in una trappola in grado di incidere in modo reale e per ... ipsoa.it Negli Stati Uniti i nuovi smart glasses di Meta sono irriconoscibili e stanno uscendo molti filmati senza consenso. I ristoratori non sanno che pensarne. facebook Scopri i nuovi Mijia Smart Audio Glasses Aste sottili da 5 mm, controlli touch intuitivi, 4 microfoni con riduzione rumore, ricarica rapida e registrazione audio integrata — progettati per integrarsi perfettamente nella tua giornata! Scopri di più: bit.ly/MijiaSmartA x.com