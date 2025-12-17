Natale di sport su Sky e NOW | oltre 350 ore live tra calcio basket motori e grandi eventi

Quest’anno, le festività natalizie si tingono di adrenalina e passione con oltre 350 ore di diretta su Sky e NOW. Calcio, basket, motori e grandi eventi si uniscono in un palinsesto dedicato agli amanti dello sport, trasformando la Casa dello Sport in un palcoscenico di emozioni da vivere intensamente durante le feste. Un Natale all’insegna dello sport, della competizione e dello spettacolo senza confini.

La Casa dello Sport si fa bella per le feste. È tempo di immergersi nello spettacolo unico di Sky Sport, che nel periodo più magico dell'anno offrirà una sequenza di appuntamenti ancora più ricca e appassionante. Sarà come essere al cinema su Sky e NOW, grazie al grande racconto messo a punto con cura dalla squadra editoriale e dedicato agli appassionati di tutti gli sport: in arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini - che a Sky Sport dedica la sua "San Luca". 170 partite tra Serie A, Serie C, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e le coppe europee Calcio non stop durante le feste nella Casa dello Sport.

