Non si ferma all' alt dei carabinieri in tasca un coltello di 21 centimetri | 40enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Busseto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano che, all'esito delle mirate verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

