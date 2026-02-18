Sergio Casadio | Il mio antagonista creato dalla provincia emiliana

Sergio Casadio ha puntato il dito contro le imprese locali dell’Emilia Romagna, accusandole di aver alimentato la rivalità che ha portato alla nascita del suo principale avversario. Casadio, noto appassionato di motori, sostiene che la competitività tra le aziende della regione ha spinto anche lui a migliorarsi, ma ha anche generato tensioni e sfide continue. La sua storia si intreccia con quella di un settore in fermento, dove la passione per le auto si trasforma in una battaglia quotidiana. Nel frattempo, Netflix ha lanciato ‘Motorvalley’, una serie che mostra come la velocità e la competizione siano diventate

‘Motorvalley’, mini-serie di punta di Netflix, tratteggia la velocità non soltanto come una passione da condividere. I motori diventano ragione di vita, o di morte. A raccontarlo sono le storie di Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza), che hanno perso quasi tutto, ad eccezione dell’amore per le auto e l’adrenalina. Accanto a loro c’è Sergio Casadio, interpretato dall’attore bolognese Leonardo Bianconi, un villain che incarna il lato oscuro di quel mondo, fatto di velocità e rischio. Le sei puntate – disponibili sulla piattaforma – sono ambientate tra Imola e la Romagna e alla regia si alternano Matteo Rovere (che ha diretto ‘Veloce come il vento’), Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

