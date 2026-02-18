Gigi D’Alessio colpito da un grave lutto | un addio molto doloroso

Gigi D’Alessio ha perso un caro, un dolore che lo ha colpito profondamente e che ha toccato anche i fan, ormai in tanti a condividere il suo dolore sui social. La morte di un suo parente stretto ha lasciato un segno forte nel cantante, che ha deciso di condividere pubblicamente il suo lutto attraverso un messaggio sui suoi canali ufficiali. Il triste evento si è verificato proprio durante le festività, rendendo ancora più difficile affrontare il lutto.

Napoli si è svegliata con una notizia che ha attraversato i vicoli come un'eco improvvisa, lasciando dietro di sé un senso di vuoto difficile da spiegare. A 64 anni si è spento il paroliere che più di ogni altro aveva saputo trasformare l'anima partenopea in versi capaci di arrivare ovunque. La sua morte, avvenuta in seguito a un arresto cardiaco dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni, segna la fine di un percorso umano e artistico che per oltre quattro decenni ha accompagnato la musica napoletana. Il primo a rompere il silenzio è stato Gigi D'Alessio, legato a lui da un sodalizio artistico e affettivo lungo quarant'anni. Un cuore spezzato e la frase "senza parole". Così Gigi d'Alessio ha salutato per l'ultima volta Vincenzo d'Agostino il suo storico paroliere morto ad appena 65 anni. L'uomo era malato da tempo. D'Agostino ha scritto per D'Alessio tantissime canzoni tra il 1991