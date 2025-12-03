Selvaggia Lucarelli e le belle parole per Belen | ecco cosa ha detto lasciando tutti sorpresi

L’intervista di Belen Rodriguez a Vanity Fair Stories 2025 ha sollevato un’ondata di reazioni, soprattutto dopo che il video della sua apparizione è diventato virale sui social. La showgirl è salita sul palco visibilmente provata, con voce lenta e difficoltà a mantenere lucidità, e in rete sono circolate immediatamente supposizioni pesanti sul suo stato. Nel caos generato online, è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha commentato la vicenda in maniera del tutto inattesa. Le sue parole, in difesa della conduttrice argentina, hanno colto di sorpresa molti utenti e hanno riacceso il dibattito sulla gestione dell’evento. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli e le belle parole per Belen: ecco cosa ha detto (lasciando tutti sorpresi)

