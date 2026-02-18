Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026 | significato immagini e perché è una canzone che parla di memoria

Raf ha portato sul palco di Sanremo 2026 il brano “Ora e per sempre” dopo averlo scritto per ricordare un momento speciale della sua vita. La canzone, che parla di memoria e di passare del tempo, nasce da un’esperienza personale, legata a un ricordo che non si è mai spento. La musica e le immagini evocano sensazioni di nostalgia, come quando si ritrovano vecchie foto in un cassetto e si rivivono emozioni ormai lontane.

Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”, un brano che si muove tra sentimento e tempo, come una fotografia ritrovata in fondo a un cassetto: non è solo “una canzone d’amore”, ma un racconto su ciò che resta quando le cose cambiano, quando i giorni passano, quando una storia si consuma eppure continua a vivere in una forma diversa. Il titolo è una promessa impossibile e proprio per questo potentissima: “ora” è il presente che brucia, “per sempre” è la parte di noi che vorrebbe fermare tutto, trattenere un momento e farlo durare. Il significato: un amore che non finisce, cambia forma. Nel cuore del brano c’è l’idea che alcune persone non vadano via davvero. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

