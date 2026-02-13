Anziano contromano per 5 chilometri sull’A28 | agente sale sull' auto in corsa e la ferma

V., un uomo di 83 anni di Latisana, ha guidato contromano per cinque chilometri sull’A28 a causa di un malore improvviso. La sua corsa pericolosa si è conclusa quando un agente di polizia ha deciso di intervenire: si è calato sull’auto in corsa e ha bloccato il veicolo.

Il fatto si è verificato nella giornata di martedì 27 gennaio tra Portogruaro e Sesto al Reghena. L'uomo rischia una multa di 8mila euro e la revoca della patente Ha percorso cinque chilometri contromano sull'A28, nonostante le condizioni di scarsa visibilità. Il protagonista è un 83enne di Latisana, V.G., fermato grazie all’intervento tempestivo di un agente della Polizia Stradale di Pordenone, che è riuscito a salire a bordo dell'auto e a bloccare la corsa della macchina evitando così dei possibili incidenti stradali lungo l'autostrada. L'uomo rischia una multa fino a 8.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il 27 gennaio scorso, sull’A28 vicino a Portogruaro, un anziano di 82 anni ha percorso circa cinque chilometri contromano, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti.

PORDENONE - È il 27 gennaio sera, sull’autostrada A28, quando un anziano ultraottantenne si mette contromano in una nebbiosa serata.

