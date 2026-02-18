Scuola e cinema contro dispersione e bullismo | concorso legato alla visione del film Domani interrogo

Il film “Domani interrogo”, uscito in Italia, ha ispirato un concorso rivolto agli studenti di Gallipoli, che mira a combattere la dispersione scolastica e il bullismo. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani attraverso il cinema, utilizzandolo come strumento di riflessione e sensibilizzazione. Il concorso invita gli studenti a esprimere le loro idee su questi temi, collegandosi direttamente alla trama del film. La partecipazione si svolge nelle scuole della città, con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra studenti, insegnanti e genitori.

I giovani spettatori uscendo dalla sala dopo aver visionato il film “Domani interrogo” dal 19 al 25 febbario prossimi dovranno imbucare il proprio biglietto d’ingresso, in un’apposita urna, partecipando così all’estrazione del premio. Quest’ultima si svolgerà nei locali del Teatro Italia nella serata del 26 febbraio, alle 20, e potrà essere seguita anche con una diretta Istagram. Ancora una volta il cinema e la scuola viaggiano all’unisono e attraverso il film rilanciano un grido di allarme, con una frase da sempre spauracchio dell’essere umano. Perché, se è vero come diceva Eduardo De Filippo, che “gli esami nella vita non finiscono mai”, lo stesso titolo della pellicola “Domani interrogo” racchiude una frase con cui ogni essere umano è chiamato a confrontarsi per buona parte della propria vita.🔗 Leggi su Lecceprima.it

“Domani interrogo”, Anna Ferzetti porta al cinema la realtà della scuola: “L’istruzione è un settore abbandonato e non tutelato”Domani arriva nelle sale il nuovo film di Anna Ferzetti, “Domani interrogo”.

