Screening colon-retto | a Piacenza 20 anni di prevenzione
A Piacenza, un programma di screening colon-retto ha portato avanti controlli per oltre vent’anni, salvando molte vite. Il tumore del colon-retto, che spesso non mostra sintomi nelle prime fasi, può essere individuato precocemente grazie a queste visite di prevenzione. Gli strumenti usati permettono di scoprire lesioni minuscole, prima che si trasformino in tumori aggressivi. La possibilità di intervenire tempestivamente ha migliorato gli esiti delle cure. La campagna di prevenzione continua a coinvolgere cittadini di tutte le età.
Il tumore del colon-retto, nelle fasi iniziali, spesso non dà sintomi. È per questo che lo screening è importante: permette di intercettare segnali precoci e lesioni che possono essere curate con maggiore efficacia, o addirittura rimosse prima che diventino un tumore vero e proprio. A Piacenza questo percorso di prevenzione compie 20 anni, un traguardo che parla soprattutto di salute, opportunità e diagnosi anticipate. Nel 2025, nella fascia di età 50-69 anni, l’adesione puntuale a Piacenza ha raggiunto il 52% delle persone invitate, superando il valore di riferimento regionale del 50%. A favorire la partecipazione ha contribuito anche la possibilità, dal 2023, di riconsegnare il campione per la ricerca del sangue occulto nelle farmacie aderenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Toscana: Farmacie al servizio della prevenzione, screening colon-retto più facile per i 50-69 anni.In Toscana, le farmacie si impegnano a facilitare lo screening per il colon-retto, coinvolgendo nuovi servizi pensati per le persone tra i 50 e i 69 anni.
