Toscana | Farmacie al servizio della prevenzione screening colon-retto più facile per i 50-69 anni

In Toscana, le farmacie si impegnano a facilitare lo screening per il colon-retto, coinvolgendo nuovi servizi pensati per le persone tra i 50 e i 69 anni. Questa iniziativa nasce dalla crescente richiesta di prevenzione e mira a rendere più accessibili i controlli, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei farmacisti. Nei prossimi mesi, molte farmacie distribuiranno kit e offriranno informazioni, rendendo più semplice l’adesione a questa campagna di prevenzione.

Screening Colon-Retto: La Farmacia al Centro della Prevenzione in Toscana. Una svolta nella lotta contro il cancro del colon-retto è in arrivo per i toscani tra i 50 e i 69 anni. Grazie a un nuovo accordo regionale, le farmacie diventano il punto di riferimento per ritirare e riconsegnare i kit per l'esame di screening, semplificando l'accesso a un controllo fondamentale per la diagnosi precoce e la riduzione della mortalità. L'iniziativa, già operativa nelle farmacie aderenti dell'ASL Toscana nord ovest, mira a superare le difficoltà legate alla bassa adesione ai programmi di prevenzione.