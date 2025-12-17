Sciopero aereo nazionale dalle 13 di oggi al via lo stop ai voli | previste almeno 4 ore di disagio

Oggi si prevede un mercoledì di forti disagi nel traffico aereo nazionale, con uno sciopero che interesserà varie compagnie e personale di bordo e terra. Dalle 13, i voli saranno temporaneamente sospesi, causando almeno quattro ore di disagio per i passeggeri. La giornata si presenta come un momento di forte impatto sul settore aeronautico italiano.

Sciopero aerei 17 dicembre, chi si ferma e perché: tutti gli orari e i voli garantiti - Si prospetta un pomeriggio critico per il trasporto aereo italiano a causa di una serie di scioperi nazionali programmati tra le 13:00 e le ... msn.com

#17dicembre Mercoledì nero per chi viaggia in aereo. #Sciopero dalle 13 alle 17 per i lavoratori di Enav e Techno Sky, personale delle aziende di handling, associate Assohandlers e personale di diverse compagnie (Ita, Vueling e Air France-Klm). Fasce di x.com

Sciopero aereo oggi 17 dicembre, stop di 4 ore: chi si ferma e voli garantiti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.