Sciopero aereo nazionale dalle 13 di oggi al via lo stop ai voli | previste almeno 4 ore di disagio

Oggi si prevede un mercoledì di forti disagi nel traffico aereo nazionale, con uno sciopero che interesserà varie compagnie e personale di bordo e terra. Dalle 13, i voli saranno temporaneamente sospesi, causando almeno quattro ore di disagio per i passeggeri. La giornata si presenta come un momento di forte impatto sul settore aeronautico italiano.

Un mercoledì “nero” quello che riguarderà il traffico aereo di oggi, a causa degli scioperi che coinvolgeranno alcune compagnie aeree e diversi lavoratori sia di bordo che di terra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sciopero aereo nazionale 13Sciopero aerei il 17 dicembre: lo stop dalle 13 alle 17, chi si ferma e quali sono i disagi attesi - Confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways e di Vueling per mercoledì 17 dicembre. msn.com

sciopero aereo nazionale 13Sciopero aerei 17 dicembre, chi si ferma e perché: tutti gli orari e i voli garantiti - Si prospetta un pomeriggio critico per il trasporto aereo italiano a causa di una serie di scioperi nazionali programmati tra le 13:00 e le ... msn.com

