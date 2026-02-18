Schianto contro un albero nella notte | muore una 50enne

Una donna di 50 anni ha perso la vita dopo aver tamponato un albero nella notte a Sant’Egidio alla Vibrata. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il tronco di un albero lungo via Indipendenza, poco prima delle 22.15. I vigili del fuoco di Nereto sono arrivati sul posto pochi minuti dopo, ma purtroppo non hanno potuto salvare la donna.

Una Nissan Qashqai è uscita di strada in via Indipendenza a Sant'Egidio alla Vibrata: inutili i soccorsi del 118, la donna è deceduta sul posto Tragedia nella serata di ieri, 17 febbraio, a Sant'Egidio alla Vibrata. Intorno alle 22.10 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in via Indipendenza per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una Nissan Qashqai è uscita di strada andando a impattare violentemente contro un albero a margine della carreggiata. Alla guida dell'auto una donna di 50 anni del posto. La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Sant'Omero che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare.