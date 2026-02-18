Sbk Petrucci punta in alto con Bmw | Moto nuova e pochi test ma io voglio lottare davanti

Danilo Petrucci si prepara a tornare in Superbike con la Bmw, nonostante pochi test e una moto ancora nuova. La sua volontà di essere competitivo resta forte: vuole lottare per le prime posizioni fin da subito. La scelta di Passare alla Bmw è stata influenzata dalla recente partenza di Razgatlioglu dalla Yamaha, che ha aperto uno spazio nel team tedesco. Petrucci si impegna a sfruttare al massimo questa occasione e si concentra sulla preparazione per le prime gare stagionali. La sua determinazione è evidente.

È stato uno dei protagonisti del mercato invernale dei piloti, con il passaggio di Toprak Razgatlioglu in MotoGP che ha spalancato le porte del ROKiT Bmw Motorrad WorldSbk a Danilo Petrucci. Ora, dopo aver conquistato (con il team Barni Ducati) il titolo di miglior pilota indipendente nelle ultime due stagioni, il pilota ternano è pronto a rilanciare la sfida nella lotta per il vertice del Mondiale Superbike. Dal pilota turco, il numero 9 della griglia ha ereditato la moto (M 1000 RR) iridata. "È molto diversa rispetto a quella che utilizzavo - ha dichiarato Petrux alla vigilia del primo round del campionato, in programma nel fine settimana del 22 febbraio 2026 sul circuito di Phillips Island, in Australia - Devo ancora prenderci un po' la mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

