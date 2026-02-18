Sassuolo-Verona venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sassuolo e Verona si svolge venerdì sera alle 20:45 al Mapei Stadium, causando grande attenzione tra i tifosi. Le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. Sassuolo, reduce da alcune vittorie recenti, punta sulla forza del suo attacco, mentre il Verona spera in una buona prestazione per uscire dalla zona retrocessione. Le formazioni sono ancora in fase di definizione e gli scommettitori valutano le quote per il pronostico. La partita apre la ventiseiesima giornata di Serie A.

Il match del Mapei tra Sassuolo e Verona va in scena venerdì sera e apre la giornata 26 della Serie A. Si trovano di fronte due squadre che vivono un momento diametralmente opposto. I padroni di casa del Sassuolo ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro rimontando l'Udinese in trasferta e agganciando i friulani.